Autobauer: Werk in Kaiserslautern: Opel einigt sich mit Betriebsrat auf ein Kompromisspaket

Zudem seien etwa Investitionen für eine Anlage zur Warmumformung von Stahl beschlossen worden. Damit sei Kaiserslautern das einzige Werk der französischen PSA-Gruppe, in dem diese Technologie angewendet werde. Das Werk in Kaiserslautern werde so als „wichtige Säule“ des weltweiten Produktionsverbundes gestärkt, erklärte Personal-Geschäftsführer Ralph Wangemann.