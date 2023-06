Ein Jahr nach dem Verkauf an einen chinesischen Investor ist der württembergische Autozulieferer Allgaier-Werke in die Insolvenz gerutscht. Das Unternehmen aus Uhingen bei Stuttgart habe einen Insolvenzantrag gestellt, teilte das Amtsgericht Göppingen am Mittwoch mit. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Fritz Zanker von der Anwaltskanzlei Pluta bestellt.