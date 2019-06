Autobranche: „Car.Software“: VW will Software-Entwicklung bündeln und ausbauen

DüsseldorfVolkswagen will seine Software-Kompetenzen bündeln und ausbauen. In der neuen Einheit „Car.Software“ sollen bis 2025 mehr als 5000 Digital-Experten zusammengefasst werden, kündigte VW am Dienstag an. Im Zuge des steigenden Softwareanteils in den Fahrzeugen solle bis 2025 zudem der Eigenanteil der Software auf mindestens 60 Prozent von derzeit unter zehn Prozent ausgebaut werden.