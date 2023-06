Autobranche: Continental sieht kein erhöhtes Insolvenzrisiko bei Zulieferern

Continental hat keine Anzeichen für eine bevorstehende Pleitewelle in der Zulieferindustrie. „Wenn wir unser Zulieferportfolio anschauen, können wir nicht feststellen, dass es ein erhöhtes Insolvenzrisiko gibt“, sagte Vorstandschef Nikolai Setzer am Mittwochabend im Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten. Man sehe auch am Markt keinen verstärkten Trend zur Zahlungsunfähigkeit. Der Dax-Konzern schaue sich die Situation aber sehr genau an.