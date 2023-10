Autobranche: Export deutscher Elektroautos von Januar bis August mehr als verdoppelt

Unter wachsendem Druck der Konkurrenz aus China arbeiten die Autokonzerne in Europa an günstigeren Modellen für die breite Masse der Käufer. Der Umstieg auf E-Fahrzeuge in Deutschland hat sich zuletzt verlangsamt, da es bisher kaum batterieelektrische Autos gibt, die sich breite Käuferschichten leisten können.