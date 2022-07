Autobranche Nürnberger Autozulieferer Leoni ist bis Ende 2025 gerettet

Dafür verspricht Leoni den Banken die Erlöse aus dem im Mai vereinbarten Verkauf des Kabelgeschäfts mit der Autoindustrie an die thailändische Stark Corporation – bis zu 442 Millionen Euro. Weitere 132 Millionen Euro sollen mit einer Kapitalerhöhung und einer Pflichtwandelanleihe hereinkommen, die Leoni Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres begeben will. Der Erlös daraus geht an vier Banken, die ganz aus ihrem Leoni-Engagement aussteigen wollen.