Autobranche: PKW-Absatz in China nimmt weiter Fahrt auf – Elektroautos gefragt

Rabatte und eine gestiegene Kauflust vor den Nationalfeiertagen haben im September den Autoabsatz in China angekurbelt. Die Verkäufe legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,7 Prozent auf 2,04 Millionen Fahrzeuge zu, wie der chinesische Verband Passenger Car Association (CPCA) am Mittwoch mitteilte. Vor allem Autos mit klimaschonenden Antrieben – sogenannte New Energy Vehicles (NEV) – waren gefragt.