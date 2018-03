Autobranche: PSA will weitere Entwicklung zu Opel verlagern

RüsselsheimNach der Übernahme des Autoherstellers Opel will der französische PSA-Konzern weitere Aufgaben in das Entwicklungszentrum am Opel-Stammsitz Rüsselsheim verlagern. „Wir werden die Zahl der Kompetenzzentren in Rüsselsheim mehr als verdoppeln“, sagte Opel-Entwicklungschef Christian Müller der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag). Die Gewerkschaft IG Metall zeigte sich erfreut, verlangte aber eine schriftliche Fixierung der Pläne.