Autobranche Renault-Chef Carlos Ghosn muss länger in Haft bleiben

TokioEx-Nissan-Verwaltungsratschef Carlos Ghosn muss Medienberichten zufolge im Untreueskandal bei dem Autobauer zehn Tage länger in Haft bleiben. Die japanischen Behörden müssten nun bis zum 10. Dezember Anklage erheben oder ihn freilassen, berichteten japanische Medien am Freitag. Ghosn, der auch Chef bei Renault ist, befindet sich seit dem 19. November in Untersuchungshaft, sie sollte ursprünglich am Freitag enden.