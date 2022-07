Autobranche Renault muss Russland-Geschäft abschreiben – Gewinne legen trotzdem zu

Dem französischen Autobauer spielen wie der gesamten Branche derzeit hohe Preise in die Karten, weil die Nachfrage am Markt bei stockender Produktion weiter hoch ist. Renault schätzt, dass die mangelnde Halbleiterversorgung dieses Jahr die Produktion von rund 300.000 Fahrzeugen verhindert. In der Kasse sollen aus dem Tagesgeschäft mehr als 1,5 Milliarden Euro an freiem Barmittelzufluss landen.