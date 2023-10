Autobranche: Volkswagen stabilisiert sich in China langsam

Der Absatzrückgang von Volkswagen in China verlangsamt sich. Im September verkaufte das Unternehmen 0,9 Prozent weniger Fahrzeuge in der Volksrepublik, wie Volkswagen am Freitag mitteilte. Der Rückgang fiel damit deutlich geringer aus als in den Vormonaten. Für das dritte Quartal bleibt dennoch ein Minus von 5,8 Prozent auf 837.200 Fahrzeuge, seit Jahresbeginn sind es drei Prozent weniger. Auf dem chinesischen Markt tobt derzeit ein Preiskampf, chinesische Autobauer wollen so auf ihrem Heimatmarkt Marktanteile erobern.