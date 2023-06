Autobranche: VW-Chef Blume gibt konkrete Renditeziele vor

Für die Zeit danach ist ein Wachstum geplant, das sich an der Branchenentwicklung orientiert. Bei der operativen Rendite setzt sich Volkswagen bis 2027 eine Spanne zwischen acht und zehn Prozent als Ziel. Zum Ende des Jahrzehnts wurde die Spanne auf neun bis elf Prozent angehoben. 2022 lag die operative Rendite vor Sondereinflüssen bei 8,1 Prozent. Wachsen will Volkswagen vor allem in China und Nordamerika.