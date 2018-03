Autoclub will Fahrverbote verhindern: ADAC fordert Hardware-Nachrüstung für alte Diesel

Beide haben am Dienstag eine Hardware-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen der Norm Euro 5 gefordert. Konkret geht es dem Politiker und dem ADAC-Mann um die Frage: Können dreckige Diesel so nachgerüstet werden, dass sie im realen Betrieb auf der Straße die Grenzwerte einhalten und damit nicht von möglichen Fahrverboten in Stuttgart und vielen weiteren deutschen Innenstädten nicht betroffen wären?