Autohersteller BMW eröffnet neue Denkfabrik in München

BMW macht einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung der Autobranche: Der Autobauer hat am Freitag das neue Zentrum seines weltweiten Forschungs- und Entwicklungsnetzwerks in München eröffnet. Vorstandschef Oliver Zipse sagte, das Projekt falle in die Kategorie „Mega, Giga, Einzigartig“ und sei mit einer Investition von einer Milliarde Euro „eines der größten Projekte dieser Dekade“ im Konzern. Die Investition entspreche einem neuen Fahrzeugwerk und sei ein Bekenntnis zum Entwicklungsstandort München und Deutschland.