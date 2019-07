Autohersteller: Fiat Chrysler bekräftigt Ausblick – trotz schwacher Autokonjunktur

Zu dem Anstieg der Ertragskraft sorgte vor allem der erneut gestiegene Absatz an Pick-ups in den USA, an denen der Konzern gut verdient. Analysten haben sich wiederholt besorgt geäußert, weil Fiat Chrysler fast den gesamten Gewinn in den USA einfährt, wo der Konzern von der starken Nachfrage nach Geländewagen und Kleinlastern profitiert. In Europa und Asien ist der Autobauer dagegen schwach.