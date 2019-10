Autohersteller: Ford macht weniger Gewinn – kappt auch Prognose

Wegen hoher Kosten für den Konzernumbau und schwächelnden Absätzen in China ist der Gewinn von Ford im vergangenen Quartal eingebrochen. Der zweitgrößte amerikanische Autobauer senkte am Mittwoch außerdem seine Prognosen für das Gesamtjahr. Die Aktien sackten im nachbörslichen Handel an der Wall Street um gut drei Prozent ab.