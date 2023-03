Autohersteller: Kuwait vor Teilrückzug bei Mercedes-Benz

Der kuwaitische Staatsfonds macht nach Jahrzehnten einen Teil seiner Beteiligung am Autobauer Mercedes-Benz zu Geld und kann dabei mit einem Milliardenerlös rechnen. Die mit der geplanten Über-Nacht-Platzierung von 20 Millionen Mercedes-Aktien beauftragten Banken nannten am Dienstagabend einen Preis von mindestens 69,27 Euro je Aktie. Damit würde sich der Erlös für die Kuwait Investment Authority auf knapp 1,4 Milliarden Euro belaufen. Mercedes-Aktien hatten im Xetra-Handel mit einem kleinen Plus bei 71,89 Euro geschlossen.