Die Aktionäre sollen außerdem von dem am Donnerstagabend angekündigten Aktienrückkauf im Volumen von vier Milliarden Euro profitieren. Ab März sollten die Aktien über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren an der Börse erworben und anschließend eingezogen werden. Mit den beiden chinesischen Großaktionären BAIC und Geely sei vereinbart, dass diese ihren Anteil am Dax-Konzern jeweils unter zehn Prozent halten, indem sie bei dem Programm anteilig Aktien veräußern.