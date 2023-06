Autohersteller: Mercedes schafft mehr klimaschonenden Stahl an

Der Autohersteller Mercedes-Benz will mittlerweile von einem halben Dutzend Herstellern in Europa klimafreundlichen Stahl beziehen. Im Laufe des Jahrzehnts sei ein jährliches Volumen von über 200.000 Tonnen CO2-reduzierten Stahls geplant, teilte Mercedes am Dienstag mit. Das entspreche etwa einem Drittel des Jahresbedarfs in Europa.