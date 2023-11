Autohersteller: Nissan steckt 1,29 Milliarden Euro in britische Elektroauto-Produktion

Der japanische Autohersteller Nissan steckt umgerechnet 1,29 Milliarden Euro in sein britisches Werk in Sunderland und will damit die dortige E-Auto-Produktion ausbauen. Der Konzern wolle an dem Standort elektrische Versionen der Modelle Qashqai und Juke bauen, teilte Nissan am Freitag mit.