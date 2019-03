Autohersteller: Opel legt Plan für die Rückkehr nach Russland vor

HamburgOpel verkauft drei Jahre nach seinem Rückzug wieder Autos in Russland. Zum Start noch in diesem Jahr sollten 15 bis 20 Händler in den größten russischen Städten das Vertriebsnetz bilden, das danach schrittweise ausgebaut werden solle, teilte die Tochter des französischen Autokonzerns PSA Peugeot Citroen am Donnerstag mit.