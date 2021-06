Autohersteller: Renault schafft Produktionszentrum für Elektroautos

In der neuen Einheit führt Renault die Fabriken in der Region Hauts-de-France künftig zusammen, was Kostenvorteile durch die Koordination der Abläufe bringen soll. Dazu wurden mit den Gewerkschaften Vereinbarungen geschlossen. In Douai werden Pkw montiert, in Maubeuge Nutzfahrzeuge und Ruitz baut bisher Getriebegehäuse. Dort sollen künftig elektrische Komponenten gefertigt werden.