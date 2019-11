Autohersteller Software-Einheit von VW startet im Januar

Die neue Software-Einheit von Volkswagen soll vom Jahresbeginn 2020 an die Kompetenzen des Konzerns in der Fahrzeug-IT zusammenführen und mittelfristig noch einmal deutlich aufgestockt werden. Zunächst will das Unternehmen rund 3000 eigene Experten zum Großteil aus Beteiligungen der VW-Gruppe einsetzen.