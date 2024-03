Autohersteller: Stellantis produziert offenbar in Polen chinesischen Elektro-Kleinwagen

Der chinesische Elektroautobauer Leapmotor baut Insidern zufolge ein kleines Elektroauto in einem Werk der Opel-Mutter Stellantis in Polen. Die Produktion des Kleinwagens T03 könnte im zweiten Quartal diesen Jahres beginnen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag.