Autohersteller Tesla will Bänder in Shanghai im Januar angeblich länger anhalten

Im Tesla-Werk in Shanghai sollen die Bänder nach internen Plänen im Januar für fast zwei Wochen stillstehen. Der US-Elektroautobauer will in seiner wichtigsten Fabrik zu Jahresbeginn 2023 nur vom 3. bis 19. Januar produzieren, wie aus internen Schichtplänen hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen.