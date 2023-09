Autohersteller: US-Gewerkschaft bestreikt weitere Werke von Ford und GM

Ford-Chef Jim Farley beschuldigte die UAW, ein neues Arbeitsabkommen zu verzögern und die Produktion in mehreren Fabriken aufgrund eines Streits über Löhne und Sozialleistungen in neuen Batteriewerken für Elektrofahrzeuge, die noch nicht mit der Produktion begonnen haben, anzuhalten. Die Verhandlungen über die Batteriewerke seien zwar schwierig, aber er fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass wir in eine Sackgasse geraten sind, aber dieser Tag könnte kommen.“