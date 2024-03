Autohersteller: Volkswagen setzt auf anziehende Nachfrage nach neuen Elektroautos

Volkswagen hofft auf neue Modelle und rechnet insbesondere bei den Elektroautos im laufenden Jahr mit einer steigenden Nachfrage. Das Unternehmen erwartet, dass die Auftragseingänge in Westeuropa dank der neuen Modelle in den kommenden Monaten an Fahrt aufnehmen werden, wie es am Mittwoch mitteilte. Das gelte ebenso für die Elektroautos, die bereits auf dem Markt seien, und bei denen Volkswagen mit einem deutlich positiven Trend ins neue Jahr gestartet sei.