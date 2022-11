Autohersteller: Volkswagen steigert Auslieferungen im Oktober um 15 Prozent

Besonders stark legten die Auslieferungen mit plus 37 Prozent in Westeuropa zu. Auf ihrem größten Markt China steigerten sich die Wolfsburger um elf Prozent. Damit wuchsen die Auslieferungen dort nicht mehr so stark wie in den vorangegangenen Monaten, weil Covid-Lockdowns und fehlende Chips die Produktion immer wieder hemmen.