Autohersteller Volkswagen und Microsoft kooperieren bei Mobilitätsdiensten

Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht genannt. Volkswagen hatte kürzlich Investitionen von 3,5 Milliarden Euro bis 2025 in die Digitalisierung seiner Fahrzeuge angekündigt. Die Autos sollen zum digitalen Endgerät auf Rädern werden, die Kunden neue Services der konzernweiten Plattform „Volkswagen We“ nutzen. Mit den geplanten digitalen Diensten sollen in einigen Jahren Umsätze in Milliardenhöhe erzielt werden.