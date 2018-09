Autohersteller Volvo vertagt offenbar Börsenpläne wegen des Handelsstreits

Im Mai hatte Reuters über die Börsenpläne berichtet. Einem Insider zufolge hat Geely die Banken Citigroup, Goldman Sachs und Morgan Stanley mit den Vorbereitungen beauftragt. Volvo werde dabei mit 16 Milliarden bis 30 Milliarden Dollar bewertet, hieß es damals. Wäre Volvo in diesem Jahr an die Börse gegangen, wäre dieser IPO der größte in Schweden seit der Jahrtausendwende gewesen.