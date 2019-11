Autohersteller VW will mit seinen Partnern 2020 vier Milliarden Euro in China investieren

Bereits in diesem Jahr wollte VW mit den Partnern seiner chinesischen Gemeinschaftsunternehmen vier Milliarden Euro investieren. 2025 will der Konzern in China 1,5 Millionen Elektroautos ausliefern. Mit dem Produktionsstart in den Werken Anting und Foshan soll ab Ende 2020 eine jährliche Gesamtkapazität von 600.000 Fahrzeugen erreicht werden. Außerhalb Chinas steckt Volkswagen in den nächsten fünf Jahren 60 Milliarden Euro in Zukunftsbereiche, 33 Milliarden davon allein in Elektroantriebe und -modelle.