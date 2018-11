Autoindustrie Absatz von VW und Audi geht wegen WLTP-Umstellung weiter zurück

MünchenDie Probleme mit der Umstellung auf den strengeren Abgasprüfstandard WLTP haben im Oktober bei Audi und der Schwestermarke VW erneut für Absatzrückgänge gesorgt. Bei den Ingolstädtern sackten die Verkaufszahlen in Europa um knapp 53 Prozent ab, in Deutschland um fast 58 Prozent. Wie Audi am Freitag weiter mitteilte, ging der weltweite Absatz im vergangenen Monat um gut ein Viertel zurück auf 117.600 Fahrzeuge.