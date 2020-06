Autoindustrie: Alle VW-Werke produzieren wieder – Auslastung noch niedrig

Nach einem teils zehnwöchigen Stillstand in der Coronakrise laufen bei VW wieder alle Werke. Als letztes nahm am Dienstag die Fabrik im mexikanischen Puebla die Produktion wieder auf, wie die Wolfsburger mitteilten. Damit seien nun weltweit sämtlich 16 Werke der Hauptmarke VW Pkw wieder am Netz.