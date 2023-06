Autoindustrie: Aston Martin kooperiert mit Lucid – Mercedes dampft bisherige Beteiligungspläne ein

Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre wird Aston Martin rund 28,4 Millionen neue Stammaktien an Lucid ausgeben, sowie schrittweise Barzahlungen in Höhe von insgesamt rund 232 Millionen Dollar leisten. Zudem gab das britische Unternehmen in einer separaten Mitteilung bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Mercedes-Benz geändert hat, auf deren Technologie Aston Martin bei seinen Elektroautos bisher gesetzt hat.