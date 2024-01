Autoindustrie: Audi mit deutlichem Absatzplus

Audi lieferte in allen Regionen mehr Autos aus; in Europa lag das Plus bei fast einem Fünftel, in den USA bei 22,3 Prozent und in China bei 13,5 Prozent. Besonders beliebt seien der A4 und der A6 sowie das SUV Q5, hieß es. Bei den Elektrofahrzeugen meldeten die Ingolstädter ein Plus von gut 50 Prozent auf 178.000 Fahrzeuge. In absoluten Zahlen hinkt die Marke mit den vier Ringen damit aber bei den Elektroautos dem Rivalen BMW mit Abstand hinterher.