Autoindustrie: Auto-Absatz geht in China den 14. Monat in Folge zurück

Die Neuregistrierungen von New Energy Vehicles (NEV), unter die in China sowohl rein batteriegetriebene Wagen als auch Hybridfahrzeuge fallen, brach im August um 15,8 Prozent ein, wie der Branchenverband CAAM am Mittwoch mitteilte. Weil der Staat Subventionen beim Kauf von NEV-Fahrzeugen gestrichen hatte, war der Absatz im Juli erstmals seit mehr als zwei Jahren um 4,7 Prozent geschrumpft.