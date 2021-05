Autoindustrie: Automarkt wächst im April stark gegenüber schwachem Vorjahresmonat

Der Autoabsatz ist in Deutschland im April im Vergleich zum krisenschwachen Vorjahresmonat in die Höhe geschnellt. Mit 229.650 Neuzulassungen seien im abgelaufenen Monat 90 Prozent mehr Pkw auf die Straße gekommen als vor Jahresfrist, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Mittwoch mit.