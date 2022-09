Autoindustrie : Autoverband VDA kappt Absatzprognose für Europa und die USA

Die deutsche Autoindustrie passt wegen der durch den Ukraine-Krieg verschärften Materialengpässe und rasant gestiegener Kosten ihre Erwartungen für das laufende Jahr an. Während sich die Lage in China nach den Corona-Lockdowns verbessert habe, würden die Erwartungen für die USA und Europa durch die hohe Inflation und steigende Zinsen gedämpft, erklärte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Donnerstag.