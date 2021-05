Autoindustrie: Autovermieter bekommen Chipknappheit zu spüren und erhöhen Preise

Der Engpass wirke sich auch auf die Preise für Mietwagen aus. In Urlaubsregionen gebe es Meldungen über starke Preissteigerungen, sagte Brabec. „Die eher moderaten Preiserhöhungen in Deutschland sind Ausdruck der schwierigen letzten 14 Monate und der erlittenen erheblichen Verluste der allermeisten kleinen und großen Anbieter und der nun noch nicht wieder vollständig aufgebauten Mietwagenflotten.“ In der Pandemie seien die Ausschläge der Nachfrage größer als sonst, was das Flottenmanagement der Vermieter erschwere.