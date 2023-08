Autoindustrie: Blume schwört VW-Manager auf schwierigere Zeiten ein

Volkswagen-Chef Oliver Blume ruft das Management angesichts der Konjunkturschwäche zu gemeinsamen Anstrengungen auf, um den Autokonzern auf Kurs zu halten. „Die kommenden Monate werden herausfordernd“, sagte der Konzernchef am Donnerstag bei einer Managementkonferenz in Barcelona ein Jahr nach seinem Amtsantritt. „Schwerpunkte liegen bei den Produktanläufen, der Software, unseren Performance Programmen, der Cashflow-Arbeit und zahlreichen Aktivitäten in den Marken und Regionen“, sagte er laut Auszügen aus seinem Redemanuskript, die der Nachrichtenagentur Reuters vorlagen.