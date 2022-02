Autoindustrie: BMW erhält vollen Zugriff auf China-Geschäft

BMW hat grünes Licht für die Übernahme der Mehrheit an seinem Gemeinschaftsunternehmen mit Brilliance in China erhalten. Die entsprechende Genehmigung habe das Unternehmen am Freitag bekommen, teilte BMW mit. Die Münchner halten damit künftig 75 Prozent der Anteile an BBA, der chinesische Partner Brilliance China Automotive den Rest.