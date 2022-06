Autoindustrie: BMW investiert rund eine Milliarde in Werk in Steyr

BMW investiert rund eine Milliarde Euro in sein Motorenwerk im österreichischen Steyr. Für das Geld solle bis 2030 die Anlage für die Fertigung und die Entwicklung von elektrischen Antrieben gerüstet werden, teilte der Münchner Autobauer am Montag mit. Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic sagte, ab 2025 sollen in der Anlage Teile für Elektroautos gebaut werden.