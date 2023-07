Autoindustrie: BMW mit deutlichem Absatzplus

Aufwärts ging es im zweiten Quartal in allen wichtigen Regionen. Besonders gut liefen die Geschäfte auf dem Heimatmarkt Deutschland, wo der Absatz um 22,5 Prozent zulegte. Doch auch das China-Geschäft zieht wieder an: Auf ihrem wichtigsten Einzelmarkt melden die Münchner ein Plus von 16,2 Prozent. In den USA erzielte BMW einen Anstieg von 13,7 Prozent.