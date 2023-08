Jabil hatte erst jüngst seine Produktionsanlagen in Chengdu und Wuxi in einer eigenen Sparte gebündelt, die nun an BYD gehen. Die Citi-Experten erklärten, sie gingen davon aus, dass BYD sein Geschäft mit Apple weiter ausbaut. Zur Finanzierung dürfte BYD auf Kredite und eine Kapitalerhöhung setzen.