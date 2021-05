Autoindustrie: Chipmangel belastet Produktion von Opel-Mutterkonzern Stellantis

Teilweise mussten Unternehmen die Produktion einzelner Modelle stoppen wie beispielsweise Audi, Volkswagen, Ford oder Daimler. Daimler drosselte Mitte April massiv die Produktion in zwei seiner größten Werke in Deutschland. In Bremen und Rastatt schickte der Dax-Konzern Tausende Beschäftigte in Kurzarbeit – die vermutlich bis zum 11. Mai verlängert wird. Zuletzt hatte Ford die Produktion in den Werken Köln und Saarlouis heruntergefahren. Bei Stellantis sind acht von 44 Montagewerken betroffen.