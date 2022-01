Autoindustrie: Chipmangel lässt EU-Automarkt im Dezember einbrechen

Der Halbleitermangel hat den Automarkt in Europa stark schrumpfen lassen. Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen sei im Dezember um 22,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf rund 795.300 Fahrzeuge gesunken, teilte der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mit.