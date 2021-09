Autoindustrie Daimler-CEO Källenius erwartet erst 2023 Entspannung der Chip-Krise

Daimler-Vorstandschef Ola Källenius erwartet etwas Entspannung, aber noch kein Ende der Halbleiter-Krise. Die jüngsten Corona-Lockdowns in Malaysia hätten Mercedes-Benz im laufenden Quartal getroffen, und „die Situation ist volatil“, sagte Källenius am Sonntagabend vor Beginn der Automesse IAA in München.