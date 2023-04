Autoindustrie: Diesel-Ermittler bei Continental finden Kronzeugen

In den Ermittlungen wegen der möglichen Verwicklung von Continental in den VW-Dieselskandal gibt es einen Durchbruch. Einer der Beschuldigten, ein technischer Projektleiter, habe seine Tatbeteiligung und Kenntnis von der Abschalteinrichtung in dem 1,6 Liter-Dieselmotor EA 189 von Volkswagen umfassend eingeräumt und weitere Beschuldigte belastet, teilte die Staatsanwaltschaft Hannover am Freitag am Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit. Auf ihn werde die Kronzeugenregelung angewendet, die eine mildere Strafe ermögliche.