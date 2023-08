Autoindustrie: E-Autos schieben deutschen Pkw-Markt im Juli an

Ihr Anteil an den Neuzulassungen lag damit bei 20 Prozent, wie die Flensburger Behörde am Freitag mitteilte. Das waren 1,1 Prozentpunkte mehr als im schon starken Juni. Auch Hybrid-Autos, bei denen ein Elektromotor und ein Verbrenner sich die Arbeit teilen, legten zu. Mit 12,5 Prozent war der Zuwachs allerdings nicht so hoch.