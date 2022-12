Autoindustrie : EU-Automarkt wächst im November um 16 Prozent

Der Pkw-Absatz in der EU ist erneut stark gewachsen. Im November übergaben die Hersteller mit knapp 830.000 Fahrzeugen 16,3 Prozent mehr Neuwagen als vor einem Jahr, wie der Herstellerverband ACEA am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Damit wuchs der Absatz den vierten Monaten in Folge, war aber immer noch deutlich niedriger als vor der Pandemie, als im gleichen Zeitraum eine Million Einheiten zu den Kunden gerollt waren.